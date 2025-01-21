Індія зацікавилася нафтою та газом зі США після обіцянки Трампа збільшити видобуток

Індія, швидше за все, наростить закупівлі американської нафти й газу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір максимально збільшити видобуток цих ресурсів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Можливість збільшення енергетичних закупівель між Індією та США є цілком реальною", — заявив міністр нафти Індії Гардіп Сінгх Пурі. "Зростання поставок енергії з США на ринок — це позитивна новина".

У понеділок Трамп заявив, що негайно оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики та обіцяє заповнити стратегічні резерви, а також експортувати американську енергію по всьому світу. Під час своєї інавгураційної промови Трамп назвав енергетичні активи США "рідким золотом", яке допоможе країні знову стати багатою.

Індійські нафтопереробні компанії, які імпортують понад 80% нафти, зазнали значного удару через зростання глобальних цін на нафту та тарифів на перевезення після того, як Вашингтон запровадив нові жорсткі санкції проти російських страхових компаній, танкерів і виробників нафти.

Пурі зазначив, що нестачі нафти на ринку немає. Індія, яка є третім за обсягом імпортером і споживачем нафти у світі, торік стала найбільшим покупцем російської нафти, яку постачають морем. Це сталося після того, як Європейський Союз припинив закупівлі та ввів санкції проти Москви через її вторгнення в Україну у 2022 році.

Російська нафта складала понад третину індійського імпорту торік, але через посилення американських санкцій постачання скорочується, змушуючи Індію повернутися до традиційних джерел у Близькому Сході.

Читайте також: Трамп планує обвалити нафтові ціни. Наскільки це реально та як вплине на Росію?

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.