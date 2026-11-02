Нафта відреагувала на надії завершення війни з Іраном

Ціни на нафту 2 листопада знизилися на 3–3,4% після трьох днів переговорів іранських посадовців із катарськими посередниками щодо завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $3,43, або 3%, – до $110 за барель. Американська WTI втратила $3,50, або 3,4%, – до $100,62.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер пояснив падіння технічною корекцією після сильного зростання минулого тижня. За його словами, надії на дипломатичний прогрес і відсутність суттєвої військової ескалації протягом вихідних дещо послабили тиск на ціни.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі 1 листопада заявив, що переговори з катарськими посередниками тривають і просуваються, а Тегеран готовий "як до оборони, так і до дипломатії".

Brent завершила жовтень на найвищому рівні за шість місяців через побоювання нової ескалації після проміжних виборів у США 3 листопада. Водночас атаки на танкери в Ормузькій протоці продовжують підвищувати світові витрати на енергоносії та перевезення.

Нагадаємо:

1 листопада стало відомо про принципову згоду семи основних учасників ОПЕК+ залишити цільові показники видобутку нафти на грудень без змін на тлі перебоїв з експортом через війну.