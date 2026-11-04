Нафта відреагувала на невизначеність щодо наступного кроку США у війні з Іраном

Ціни на нафту зросли на тлі невизначеності щодо подальших дій США у війні з Іраном після проміжних виборів до Конгресу.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 82 центи, або 0,8%, – до $104,42 за барель. Американська WTI зросла на 50 центів, або 0,5%, – до $96,59, відігравши попереднє зниження.

Напередодні Brent завершила торги на найнижчому рівні майже за чотири тижні на тлі переговорів щодо завершення воєн в Україні та Ірані.

За повідомленням агентства, демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США, хоча підрахунок голосів ще тривав. Інвестори очікують, якими будуть наступні кроки адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану.

Аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що суперечливі сигнали Вашингтона ускладнюють оцінку перспектив ринку: військові удари тривають одночасно із заявами про відсутність планів подальшої ескалації. Водночас ризики перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку зберігаються.

Американські посадовці повідомили Reuters про обмежені удари по зенітних ракетних системах на іранському острові Кешм. Один зі співрозмовників наголосив, що це не означало повернення до масштабних бойових дій.

Трамп 3 листопада заявив Financial Times, що США не мають негайних планів атакувати Іран. Однак високопоставлений іранський посадовець сказав Reuters, що сторони залишаються далекими від домовленості про завершення війни.

Додаткову підтримку цінам дало несподіване скорочення запасів нафти у США: за даними джерел Reuters із посиланням на Американський інститут нафти, за тиждень до 30 жовтня вони зменшилися на 5,27 млн барелів замість очікуваного аналітиками зростання.

Нагадаємо:

2 листопада ціни на нафту знизилися на 3-3,4% після переговорів іранських посадовців із катарськими посередниками щодо завершення війни. Тоді Brent коштувала $110 за барель, WTI – $100,62.