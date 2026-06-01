Нафта підскочила на $6 через новий ризик блокади Ормузу

Ціни на нафту зросли більш ніж на $6 за барель після того, як переговорна команда Ірану зупинила обмін повідомленнями зі США, а союзний йому "Фронт опору" розглядає заходи для повного блокування Ормузької протоки та перекриття інших водних шляхів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомлення з'явилося після того, як Іран і США обмінялися ударами, а Ізраїль наказав військам просунутися далі в Ліван у боротьбі з підтримуваним Тегераном угрупованням "Хезболла".

Ф'ючерси на Brent зросли на $6,02, або 6,6%, до $97,14 за барель. Ф'ючерси на американську нафту подорожчали на $6,68, або 7,7%, до $94,04 за барель.

За травень Brent і WTI втратили близько 19% і 17% відповідно. Для обох контрактів це було найбільше місячне падіння в абсолютному вимірі з березня 2020 року, коли пандемія COVID-19 різко скоротила попит на енергоносії.

Світові фондові ринки в понеділок трималися поблизу рекордних максимумів, оскільки бум ШІ й далі підтримував попит. Нафта часто торгується в одному напрямку з іншими ризиковими активами, зокрема акціями.

Бої на Близькому Сході після того, як Вашингтон у п'ятницю приймав ізраїльсько-ліванські мирні переговори, послабили надії, що США та Іран невдовзі можуть оголосити про продовження припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що невдовзі ухвалить рішення щодо запропонованої угоди про продовження припинення вогню, оголошеного на початку квітня.\

Нагадаємо:

Іран заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удари США по іранських військових цілях, а згодом Кувейт повідомив, що потрапив під обстріл.