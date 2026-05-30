У Трампа припустили пом'якшення санкцій проти Ірану залежно від ситуації

Міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа може скасувати деякі санкції проти Ірану залежно від того, як розвиватимуться події.

Про це він сказав журналістам на Національному економічному форумі Рейгана, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

У Бессента запитали, чи збережуть США фінансові та економічні санкції проти Ірану.

"Побачимо. Будь-які санкції будуть скасовуватися поступово", – відповів американський міністр.

Він зазначив, що в рамках будь-якої угоди, яка передбачатиме скасування санкцій, будуть "етапи, які іранський режим повинен буде виконати".

Бессент наголосив, що адміністрація може посилити санкції, якщо угода не буде укладена найближчим часом.

"Вчора ми ввели додаткові санкції. Авіакомпанії – у нас є й інші фінансові цілі. Ми можемо зробити набагато більше, якщо доведеться, і є деякі заходи, які ми можемо скасувати, щоб допомогти іранському народу", – додав міністр.

Нагадаємо, Трамп заявив у п'ятницю, 29 травня, що він ухвалює "остаточне рішення" щодо попередньої угоди про продовження припинення вогню з Іраном після суперечливих заяв обох сторін щодо можливих термінів укладення домовленості.

А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що наразі "будь-яка угода" з Іраном "буде вигідною".

Нагадаємо:

Ф'ючерси на нафту в п'ятницю стабілізувалися, але рухалися до найрізкішого тижневого падіння з початку квітня після повідомлень про те, що США та Іран досягли домовленості щодо можливого продовження припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що перемовники США та Ірану досягли згоди щодо відкриття Ормузької протоки, проте це рішення потребує схвалення вищим політичним керівництвом країн – Дональдом Трампом та Моджтабою Хаменеї.