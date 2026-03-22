Іран заявив, що Ормузька протока відкрита для всіх, крім суден ворогів

Іран заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для всього судноплавства, за винятком суден, пов'язаних із "ворогами Ірану".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загроза іранських атак під час війни США та Ізраїлю проти Ірану не дає більшості суден пройти через вузьку протоку, через яку транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу, що загрожує глобальним енергетичним шоком.

Агентство пише, що Тегеран заявив, що і надалі співпрацюватиме з Міжнародною морською організацією для підвищення безпеки судноплавства та захисту моряків у затоці.

Представник Ірану в морській агенції ООН Алі Мусаві додав, що судна, які не належать до "ворогів Ірану", можуть проходити через протоку, координуючи з Тегераном заходи безпеки та захисту.

"Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Однак повне припинення агресії, а також взаємна довіра і впевненість є важливішими", — сказав Мусаві, додавши, що ізраїльські та американські атаки проти Ірану є "коренем нинішньої ситуації в Ормузькій протоці".

21 березня Трамп пригрозив атакувати іранські електростанції, якщо Іран не відкриє знову Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Спікер парламенту Ірану заявив, що енергетична та "життєво важлива" інфраструктура по всьому регіону стане мішенню, якщо ударів зазнають власні енергетичні об'єкти країни.