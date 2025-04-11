Митні війни Трампа знизили ціни на автогаз у Європі

Ціни на скраплений газ у Європі обвалилися після запровадження мит США проти Китаю. Пропан і бутан у хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) за тиждень втратили 117 і 73 дол відповідно — до 419 дол/т та 448 дол/т на умовах CIF.

Про це пише enkorr.

На тлі цього польські та румунські трейдери знизили котирування. Бутан у румунському Плоєшті подешевшав на 45–50 дол/т — до 595–605 дол/т.

Видання зазначає, що пропан поки тримається, але тиск з боку ринку зростає.

У Польщі автомобільні партії LPG за тиждень впали на 10–19 дол/т, до 690–705 дол/т FCA. З урахуванням логістики до України ціни опустились до 707–741 дол/т.

На литовських терміналах автогаз подешевшав на 45–59 дол/т, до 697–724 дол/т. Orlen Lietuva вже знизив котирування на наступний тиждень до 605–610 дол/т FCA Юодекай.

На півдні Європи трейдери мають менше простору для знижок. У Румунії ціни прив’язані до прайсу Sonatrach, який оновлять за три тижні. Водночас бутан у Плоєшті вже торгується нижче — 595–605 дол/т.

На білорусько-польському кордоні російський бутан подешевшав на 100–118 дол/т, до 437–477 дол/т DAP Брест. Водночас у польських АЗС спостерігається зростання продажів LPG, хоча роздрібні ціни впали на 0,08–0,18 зл/л — до 2,92–3,06 зл/л (31,5–33 грн/л).

Нагадаємо:

США експортували рекордні обсяги LNG у березні, продавши близько 9,3 млн т зрідженого газу (12,8 млрд куб м).