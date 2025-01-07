Getty Images купує Shutterstock для створення компанії вартістю $3,7 мільярда

Getty Images Holdings Inc погодилася придбати конкурента Shutterstock Inc, що призведе до створення об’єднаної компанії з ринковою вартістю близько $3,7 мільярда, включаючи боргові зобов’язання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Getty Images запропонувала виплатити приблизно $28,85 або близько 13,67 акцій Getty Images за кожну акцію Shutterstock, йдеться у заяві у вівторок, підтверджуючи раніше опублікований звіт Bloomberg News.

Акціонери Shutterstock також можуть обрати варіант оплати у вигляді змішаного пакету з готівки та акцій Getty.

За умовами угоди, Getty Images виплатить $331 мільйон готівкою та 319,4 мільйона власних акцій. Після завершення угоди власники Getty Images володітимуть приблизно 54,7% об'єднаної компанії, а акціонери Shutterstock — рештою. Генеральний директор Getty Images Крейг Пітерс очолить об'єднану компанію.

Ця угода об’єднає двох найбільших постачальників ліцензованого візуального контенту в США на тлі трансформації ринку контенту, спричиненої штучним інтелектом, і здешевлення контенту через поширення камер у смартфонах.

Вона об’єднає величезну бібліотеку фотографій, ілюстрацій і відео Getty Images з масштабною платформою Shutterstock, що дозволяє авторам завантажувати свій контент.

Станом на закриття торгів у понеділок Getty Images, яка має борг у розмірі близько $1,4 мільярда, втратила приблизно 73% своєї ринкової вартості з моменту виходу на біржу у липні 2022 року через угоду зі SPAC.

Акції Shutterstock за цей самий період впали на 50%. Після оголошення про угоду у вівторок акції Shutterstock зросли на 44% у передторговій сесії, тоді як акції Getty піднялися на 100%.

Компанії сподіваються, що об'єднання дозволить їм знизити витрати, підвищити рентабельність і запропонувати ширший набір послуг для медіа, рекламної та контент-індустрій.