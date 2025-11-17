Ціна на російську нафту обвалилась до 36 доларів за барель

Ціна на російську нафту марки Urals у чорноморському порту Новоросійськ впала до 36,61 долара за барель минулого тижня, що є найнижчим показником з березня 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Знижка на Urals до котирувань північноморського сорту Brent досягла $23,51 за барель - рекордного показника з березня 2023 року.

Bloomberg нагадав, що попит на російську нафту на міжнародних ринках різко впав після того, як 22 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа внесла до санкційних списків "Роснєфть" та "Лукойл", щоб посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна з вимогою припинити війну в Україні.

Нагадаємо:

У Росії спочатку проєкт бюджету РФ на 2025 рік склали з розрахунку, що барель Urals буде коштувати $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58.