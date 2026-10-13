Ціна експорту російської нафти до Індії бʼє рекорди

На початку жовтня ставки фрахту за експорт російської нафти до Індії піднялися до нових рекордних значень на тлі посилення ризиків у Чорному морі та триваючого зростання цін на світовому ринку танкерів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зростання вартості фрахту не дозволяє Росії повною мірою скористатися високими цінами на нафту, оскільки Москва змушена відправляти більшу частину обсягів сирої нафти зі своїх західних портів на азійські ринки, насамперед до Індії та Китаю, довгими та дорогими експортними маршрутами.

За даними трейдерів та розрахунками Reuters, вартість фрахту для експорту нафти сорту Urals до Азії наразі становить близько 30 доларів за барель або більше.

Вартість перевезення нафти сорту Urals з Чорного моря до Індії на танкерах типу "Суецмакс" дедвейтом близько 140 000 метричних тонн зросла до рекордних 27–30 млн доларів за рейс в один бік, порівняно з приблизно 19 млн доларів у вересні, повідомили трейдери, що працюють з цим сортом нафти.

Зростання фрахтових ставок на нафту сорту Urals відбувається на тлі рекордних світових витрат на перевезення вуглеводнів.

За даними ринкових джерел, вартість перевезення вантажу обсягом близько 100 000 тонн на танкерах класу "Афрамакс" з портів Балтійського моря до західної Індії в середньому зросла до 21–23 млн доларів за рейс в один бік, порівняно з приблизно 13–16 млн доларів у вересні.

Деякі судновласники зараз пропонують ставки, що наближаються до 25 млн доларів за рейс.

Нагадаємо:

Ціни на нафту 13 жовтня знизилися на тлі очікувань додаткових постачань дизелю з Росії, які послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням через атаки на Саудівську Аравію.