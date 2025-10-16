Українська правда
У Росії вважають, що Індія продовжить імпортувати нафту з РФ

Віктор Волокіта — 16 жовтня, 11:40
Віцепрем'єр російського уряду Олександр Новак висловив упевненість, що Індія продовжить закуповувати російську нафту, попри заклики США скоротити її імпорт.

Про це пише російське інформагентство "Інтерфакс".

"Я впевнений, що наші партнери продовжуватимуть з нами працювати, взаємодіяти та розвивати енергетичне співробітництво", — заявив Олександр Новак.

"Ми бачимо сигнали тільки в пресі сьогодні", - додав Новак.

За його словами, російська сторона продовжує взаємодію з Індією.

"Наш енергетичний ресурс затребуваний. Він економічно вигідний, доцільний", — додав він.

Нагадаємо:

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді запевнив його в тому, що Індія припинить закуповувати російську нафту.

За даними агентства Reuters, деякі індійські компанії, зайняті в нафтопереробці, вже готуються до скорочення закупівель нафти з Росії. Влада Індії цю інформацію не коментувала.

