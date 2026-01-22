У Росії сотнями закриваються салони китайських автомобілів

Кількість автосалонів китайських брендів у Росії у 2025 році на тлі різкого зниження продажів автомобілів з КНР впала на 7%, до 2,6 тис. точок, при зниженні їх частки з 67% до 64%.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на підрахунки "Газпромбанк Автолізингу" і "АвтоБізнесРевю".

Всього у РФ за рік закрилося 643 шоуруми китайських легкових і легких комерційних авто, що на 40% більше показника 2024 року (тоді закрилося близько 460, у 2023-му — 187). Відкрилося 459 салонів — втричі менше, ніж у 2024 році.

За словами керівника управління по роботі з імпортерами "Газпромбанк Автолізингу" Олександра Корнєва, торік було закрито або переформатовано під інший бренд близько 25% магазинів китайських машин.

Він зазначив, що понад сто авторитейлерів відмовилися від закупівель авто з Китаю на користь роботи з вітчизняними збирачами клонів "китайців".

За даними "Автостата", у 2025 році падіння обсягу російського авторинку досягло майже 16% — було продано 1,33 млн машин. З них 769,6 тис. — автомобілі з Китаю (-23% в річному вираженні).

Він навів дані Асоціації виробників легкових і комерційних автомобілів КНР (CAAM), згідно з якими в Росії торік було реалізовано 710 тис. китайських легкових машин (-22%) і 51,8 тис. вантажівок (-39%) і 6,7 тис. легких комерційних авто (+25%).

В асоціації "Російські автомобільні дилери" скорочення кількості китайських автосалонів у РФ пов'язали з занадто швидким зростанням минулих років, коли китайські бренди після відходу світових марок через війну в Україні почали активно заходити на російський ринок, але не мали "розуміння реального попиту та економіки дилерського бізнесу".

В асоціації також зазначили, що минулого року частина брендів переглянула стратегію, а частина дилерів — свою участь у проєктах. Також на тенденцію вплинули зростання витрат бізнесу на кредити, оренду, логістику, зарплати, а також знижена купівельна активність.

Згідно з даними Головного митного управління КНР, китайські поставки нових і вживаних авто до Росії в 2025 році обвалилися на 42% рік до року, до 632,3 тис. штук. У грошах падіння ще більше — майже на 80%, з $15,2 млрд у 2024 році до $8,46 млрд у 2025.

Нагадаємо:

У Китаї у 2025 році продажі нових автомобілів, включаючи експорт, зросли на 9,4% до рекордних 34,4 млн автівок.