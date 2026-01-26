У Росії різко впала кількість нових компаній

В Росії у 2025 році різко скоротилася кількість нових компаній: всього за рік було зареєстровано 173 тис. юридичних осіб, що на 20% менше, ніж роком раніше.

Про це пише The Moscow Times.

Це мінімальне значення за останні 14 років, свідчать дані аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza.

Кількість нових компаній знизилася в 60 регіонах, у тому числі в Москві, Санкт-Петербурзі та Свердловській області.

Одночасно з цим на 15% — до 233 тис. — зросла кількість ліквідованих компаній. В результаті закриттів виявилося на 26% більше, ніж відкриттів.

Більшість компаній (88%) виключили з Єдиного держреєстру юросіб. Понад половина з них — 110 тис. — мали ознаки фіктивності: масові адреси, номінальних керівників і формальні операції.

Решта закриттів припала на ліквідацію з ініціативи власників і на недіючі фірми, які не подавали звітність і не проводили операції за рахунками.

13% закриттів припало на спрощені процедури — компанії виключали з реєстру через брак коштів на повноцінне банкрутство.

Нагадаємо:

Санкції, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон'юнктури оголили структурну слабкість російських регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати базові зобов'язання.