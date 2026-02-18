У Росії почалися банкрутства нафтових компаній через обвал цін на нафту

Посилення американських санкцій, що обвалило ціни на російську нафту до $40 за барель і нижче, призвело до низки банкрутств невеликих нафтових компаній у ключових видобувних регіонах Росії.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

Так, подати заяву про банкрутство нафтової групи First Oil колишнього акціонера СИБУРа Якова Голдовського планує російський держбанк ВТБ.

Компанія Голдовського, що працює в Ханти-Мансійському автономному окрузі

— головній нафтовмісній провінції Росії, — накопичила близько 6 млрд рублів боргу, розплатитися за який не може. На її балансі знаходяться кілька невеликих родовищ із сумарними запасами 14 млн тонн, а видобуток становить 500 тисяч тонн на рік.

Стан First Oil погіршився ще за часів пандемії. А нові американські санкції, які змусили нафтовиків продавати сировину зі знижками до $30 за барель, добили бізнес Голдовського. Заборгованість перед кредиторами збільшилася і виникли складнощі з її обслуговуванням.

Наприкінці 2025 року під процедуру банкрутства потрапила НК "Янгпур", яка представляє в Росії інтереси "Беларуснефти" і розробляє дві ділянки в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Трохи раніше за позовами податкової служби збанкрутували Астраханська нафтова компанія і НК "Горний" яка володіла 3 ліцензіями на півдні Ненецького автономного округу. У січні близько 7 млрд рублів з власників банкрута зажадав Московський кредитний банк.

Стан російських нафтових компаній погіршується: експортна виручка скорочується, особливо у проектів з високою собівартістю, констатує аналітик Freedom Finance Володимир Чернов.

За даними Росстату, половина компаній, що видобувають нафту і газ в країні, зараз збиткові: за січень-листопад 2025 року сумарно вони спрацювали в мінус на 575 млрд рублів. Ті ж компанії, що залишаються в прибутку, скоротили його розмір більш ніж удвічі — до 3 трлн рублів за 11 місяців.

Нагадаємо:

Російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт країни, а її сховища переповнюються, що ще більше завдасть удару по військовому бюджету Кремля.