Барелі захлинаються: у Росії закінчуються вільні місця для нерозпроданої нафти

Російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт країни, а її сховища переповнюються, що ще більше завдасть удару по військовому бюджету Кремля.

Про це повідомляє Reuters.

Експорт російської сирої нафти загалом залишався стабільним в останні роки, попри масштабні західні санкції та різке скорочення закупівель енергоносіїв Європою.

Москва успішно перенаправляла більшу частину своєї морської сирої нафти до Китаю, Індії та Туреччини, часто покладаючись на "тіньовий флот" незастрахованих танкерів для обходу обмежень, пропонуючи при цьому значні знижки.

Ця стійкість зараз під загрозою. Експорт сповільнився в останні місяці після того, як президент Трамп посилив санкції та запровадив тарифи проти Індії через купівлю нею російської нафти.

Попит також постраждав від заборони ЄС на імпорт палива, виробленого з російської сирої нафти, яка набула чинності минулого місяця.

За даними аналітичної компанії Kpler, експорт російської морської нафти впав до 3,4 мільйона барелів на день у січні з 3,8 мільйона барелів на день у грудні, і наразі становить близько 2,8 мільйона барелів на день у лютому.

Водночас обсяг російської нафти, що зберігається на суднах, за останні місяці зріс до рекордно високого рівня – понад 150 мільйонів барелів, тоді як багато танкерів також уповільнили свою швидкість. Обидва показники свідчать про зниження закупівель.

Пропозиція Єврокомісії запровадити повноцінну заборону на будь-який бізнес, який підтримує експорт російської сирої нафти морським транспортом, ще більше затисне Москву.

Нагадаємо:

Експорт російської нафти до Китаю зросте третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.