У 2026 році на тлі зростання податків, що ініціював уряд РФ, якому не вистачає грошей на фінансування війни в Україні, може відбутися масове закриття підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ).

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське видання "Известия".

Як сказав підприємець і член генеральної ради "Ділової Росії" Олег Ніколаєв, процес виходу з ринку мікропідприємств (чисельністю штату до 15 осіб і річним доходом до 120 млн рублів) вже прискорився через зниження порогу виручки, з якого підприємці повинні платити ПДВ, в три рази — до 20 млн рублів.

У 2026 році в таких умовах можуть закритися 250-300 тис подібних компаній МСБ. Йдеться про невеликі кафе, виробників взуття, вантажоперевізників, пекарні та інші подібні підприємства.

Як зазначає видання, це, в своєю чергою, може призвести до стрибка цін на товари та послуги для кінцевих споживачів, оскільки невеликі компанії таким чином спробують компенсувати зростаючі витрати.

