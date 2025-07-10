У Росії фіксують максимальний за три роки стрибок інфляції

Інфляція в Росії у період з 1 по 7 липня становила 0,79%, що є максимальним тижневим зростанням індексу споживчих цін з весни 2022 року, коли ціни стрімко зростали через побоювання економічної кризи та обвалу рубля.

Про це повідомив Росстат, передає The Moscow Times.

Під час прискорення інфляції в кінці минулого – на початку цього року ціни додавали не більше ніж 0,5% на тиждень.

Видання пише, що єдина причина стрибка інфляції – підвищення тарифів на комунальні послуги. Рік тому на "тарифному" тижні (з 25 червня до 1 липня) ціни зросли на 0,66%.

Російський уряд планував, що тарифи зростуть у середньому на 11,9%, але регіони можуть підвищувати їх більше, що багато хто й зробив.

"Тарифи на окремі види комунальних послуг у середньому по Росії змінилися: на водопостачання холодне +14,9% водовідведення +14,6%, водопостачання гаряче та опалення +13,8%, газ скраплений +13,5%, електроенергію +13%", – зазначили в Росстаті.

За даними Мінекономрозвитку РФ, за винятком комунальних послуг ціни на споживчому ринку на звітному тижні не змінилися. Аналітики також оцінюють "вклад" тарифів нарівні з інфляцією: 0,79%.

Оскільки торік інфляція на "тарифному тижні" була нижчою, ніж цього року, річна інфляція прискорилася до 0,45%, за оцінкою Мінекономрозвитку РФ, та на 9,5%, за розрахунками аналітиків.

З початку року ціни в Росії зросли на 4,6% проти торішніх 5,06%.

Нагадаємо:

В Росії стрімко зростає кількість конфіскацій майна, що ще більше ускладнює перспективи вже сповільненої економіки, хоч і допомагає тимчасово поповнювати виснажену державну скарбницю.