В России фиксируют максимальный за три года скачок инфляции

Инфляция в России в период с 1 по 7 июля составила 0,79%, что является максимальным недельным ростом индекса потребительских цен с весны 2022 года, когда цены стремительно росли из-за опасений экономического кризиса и обвала рубля.

Об этом сообщил Росстат, передает The Moscow Times.

Во время ускорения инфляции в конце прошлого - начале этого года цены прибавляли не более 0,5% в неделю.

Издание пишет, что единственная причина скачка инфляции - повышение тарифов на коммунальные услуги. Год назад на "тарифной" неделе (с 25 июня по 1 июля) цены выросли на 0,66%.

Российское правительство планировало, что тарифы вырастут в среднем на 11,9%, но регионы могут повышать их больше, что многие и сделали.

"Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России изменились: на водоснабжение холодное +14,9% водоотведение +14,6%, водоснабжение горячее и отопление +13,8%, газ сжиженный +13,5%, электроэнергию +13%", - отметили в Росстате.

По данным Минэкономразвития РФ, за исключением коммунальных услуг цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились. Аналитики также оценивают "вклад" тарифов наравне с инфляцией: 0,79%.

Поскольку в прошлом году инфляция на "тарифной неделе" была ниже, чем в этом году, годовая инфляция ускорилась до 0,45%, по оценке Минэкономразвития РФ, и на 9,5%, по расчетам аналитиков.

С начала года цены в России выросли на 4,6% против прошлогодних 5,06%.

Напомним:

В России стремительно растет количество конфискаций имущества, что еще больше усложняет перспективы уже замедленной экономики, хотя и помогает временно пополнять истощенную государственную казну.