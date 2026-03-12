ШІ-моделі: Кабмін ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту

Уряд України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який відкриває партнерам доступ до тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Це новий формат співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами.

"Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, розробленої Міноборони, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних. Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту", - зазначила Свириденко.

За її словами, Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Саме тому компанії мають великий запит на такі дані для розвитку оборонних технологій.

Нагадаємо:

