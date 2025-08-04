У Молдові забрали ліцензію у "дочки" "Газпрому"

Національне агентство щодо регулювання в енергетиці Молдови (НАРЕ) на своєму засіданні у понеділок, 4 серпня, відкликало ліцензію на постачання газу у компанії Moldovagaz, яка є дочірньою компанією російського Газпрому.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.

НАРЕ також ухвалив рішення, що держкомпанія Energocom фактично змінить Moldovagaz як постачальник газу споживачам 1 вересня з огляду на складність процесу підключення до нового постачальника близько 800 тис. споживачів.

Крім цього, регулятор зобов'язав Moldovagaz та Energocom до кінця місяця вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення безперервності виконання зобов'язань щодо надання комунальних послуг. Щоб з 1 вересня забезпечити безперебійне постачання газу кінцевим споживачам, які переходять до Energocom.

Крім того, до 1 вересня на пропозицію Міністерства енергетики Молдови НАРЕ має визначити компанію, яка продовжуватиме відповідати за постачання природного газу придністровського регіону.

НАРЕ також зазначило, що Energocom спочатку застосовуватиме чинні ціни Moldovagaz, "враховуючи складність процесу затвердження тарифів, який включає проходження декількох етапів, включаючи затвердження базових витрат, розрахункової бази за основними засобами та нематеріальними активами".

Нагадаємо:

У липні середньодобові постачання російського газу до Європи зросли на 37% порівняно з червнем — до 51,5 млн куб. м на добу.