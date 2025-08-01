"Газпром" різко збільшив постачання газу до Європи

У липні середньодобові постачання російського газу до Європи зросли на 37% порівняно з червнем — до 51,5 млн куб. м на добу.

Про це пише Reuters на основі даних Entsog.

Зазначається, що у червні обсяги впали через ремонтні роботи. Єдиним маршрутом постачання залишається трубопровід "Турецький потік", після завершення транзитної угоди між Росією та Україною 1 січня.

За перше півріччя 2025 року через цей маршрут до Європи надійшло 9,93 млрд кубометрів газу — трохи більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Хоча загальний експорт російського газу до Європи у 2024 році склав лише 28,3 млрд кубометрів, це більше, ніж роком раніше, але все ще майже вдвічі менше, ніж у 2022-му.

На піку у 2018–2019 роках постачання досягали 175–180 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо:

Суд у Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому" в Нідерландах, накладений через позови українських компаній.

Україна може стягнути 6,9 мільярдів доларів з "Газпрому" за рішенням арбітражного суду.

Через припинення транзиту через Україну Росія постачає до Європи найменше газу за пів століття. Навіть Китай не компенсує втрачені обсяги.