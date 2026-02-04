Уряд РФ готується до падіння експорту нафти до Індії на 30% та дефіциту бюджету

Дефіцит федерального бюджету Росії у 2026 році може виявитися вдвічі вищим, ніж роком раніше, через рекордні знижки на нафту, скорочення її поставок до Індії, а також витрати, що перевищують очікування.

Про це пише The Moscow Times.

Нафтогазові доходи цього року можуть впасти на 18% порівняно з планом, а загальні доходи замість запланованого зростання — скоротитися на 6%.

В результаті "діра" в бюджеті може у 2-2,5 раза перевищити план і досягти 8-10 трильйонів рублів, або 3,5-4,4% ВВП (замість 3,8 трлн, або 1,6% ВВП).

"Ситуація з бюджетом різко погіршується. Доходи будуть меншими, а витрати — більшими", — сказало джерело Reuters.

Оцінки ґрунтуються на припущенні, що Індія скоротить цього року закупівлі російської нафти на 30%, а витрати перевищать план на 4,1-8,4%.

"У бюджеті закладені нереалістичні цифри в частині скорочення витрат на оборону і безпеку", — пояснив співрозмовник Reuters.

За його словами, зростання дефіциту бюджету ще "не катастрофа", і його можна профінансувати за рахунок боргу. Але Мінфін РФ може бути змушений почати скорочення невійськових витрат.

Видання зазначає, що у січні 2026 року нафтогазові надходження до бюджету РФ обвалилися вдвічі в річному вимірі — до 393 млрд рублів. У номінальному вираженні їх обсяг став найнижчим за останні 5 років, а у відносному — 2% ВВП — найгіршим за кілька десятиліть правління Путіна.

Нагадаємо:

Нафтогазові доходи російського бюджету у січні 2026 року скоротилися вдвічі порівняно з січнем 2025 року та досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.