У Росії зафіксували суттєві зміни в структурі роздрібного ринку, що вказують на поступове зниження купівельної спроможності населення.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України,

Попри загальне зростання кількості торгових точок на 5,8%, основним драйвером розвитку стали дискаунтери – магазини, які пропонують товари за цінами, що є значно нижчими за середньоринкові.

За рік кількість таких торгових об'єктів зросла на 26,4%, що є найвищим показником серед усіх сегментів російського ритейлу.

Водночас їхня виручка збільшилася на 67,3%, що говорить про різке зростання попиту саме на дешеві товари та економсегмент.

Група "Русагро", найбільший у Росії вертикально інтегрований агрохолдинг, який посідає 2 місце в країні за виробництвом м'яса, входить до п'ятірки лідерів з виробництва цукру, а також володіє 700 тисячами га сільськогосподарських угідь, почала закривати підприємства в Бєлгородській області.