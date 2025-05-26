Російський малий і середній бізнес фіксує максимальне падіння продажів

Малий і середній бізнес (МСБ) дедалі гостріше відчуває охолодження економіки. Індекс його ділової активності, який розраховують "Промсвязьбанк", асоціація МСБ "Опора Росії" та аналітичний центр НАФІ, у квітні 2025 року опустився.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Востаннє менше (51,7) було в лютому, а до цього в січні 2023 року, коли влада тільки починала заливати економіку грошима для виконання військових замовлень.

Як пише видання, головне, що тягне індекс вниз, - продажі.

Ця компонента перебуває в зоні спаду з липня 2024 року, коли Центробанк РФ відновив підвищення ключової ставки, у квітні вона знизилася до 43,7.

Компонента "продажі" на мінімумі з початку 2024 року, висока ключова ставка дедалі сильніше обмежує споживання, констатує "Промсвязьбанк".

Особливо погано йдуть справи з поточними продажами. Майже половина опитаних, 48% заявили про скорочення виторгу - найгірший результат з травня 2022 року.

Більше за інших страждає середній бізнес, у якому фактичний виторг впав більш ніж у половини компаній (54%), а також виробничий сектор - 49%. У торгівлі та сфері послуг падіння доходів відзначили 47% компаній.

Надії на краще поки зберігаються, але швидко тануть.

Зростання виторгу чекають 33% опитаних, а зниження 22%, місяць тому співвідношення оптимістів і песимістів було 40% на 16%. Сильніше за інших оптимізм розгубили підприємці мікросегмента - серед них тільки 19% чекають на збільшення продажів (-15 відсоткових пунктів за місяць), зазначають аналітики банку.

Нагадаємо:

У Російській Федерації фіксують значне падіння споживчого попиту на внутрішньому на зовнішніх ринках.