Російський приватний "Лукойл" попросив допомоги з бюджету РФ через обвал цін на нафту

Обвал цін на російську нафту, яка продається зі знижкою майже 50% до світових котирувань, змусив найбільшу приватну нафтову компанію Росії "Лукойл" звернутися за допомогою до уряду.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на лист, який компанія направила до Кабміну РФ.

"Лукойл", що потрапив під санкції США, просить Міненерго РФ змінити порядок оподаткування, щоб отримувати виплати з федерального бюджету.

"Лукойл" хотів би змінити формулу демперного механізму, який був введений в 2018 році, щоб стабілізувати ціни на бензин. Зараз за демпером держава доплачує нафтовикам з бюджету, якщо внутрішні ціни на паливо тримаються нижче світових. Якщо ж ситуація зворотна, то з компаній стягується додатковий податок.

Через те, що знижки на російську нафту перевищили $20 за барель, нафтовим компаніям доведеться заплатити до бюджету за демпфером 13 млрд рублів у грудні 2025 року.

"Лукойл" же пропонує обмежити дисконт, що враховується при оподаткуванні, на рівні $10–15 за барель, щоб нафтовики нічого не платили та, навпаки, могли отримувати бюджетні гроші.

Минулого року бюджет виплатив нафтовикам 881 млрд рублів у рамках цього механізму, а роком раніше — 1,8 трлн рублів. Тепер же через низьку ціну Ural нафтовим компаніям доведеться перерахувати до бюджету 47 млрд рублів за демпфером у грудні-січні, оцінює керуючий партнер компанії Kasatkin Consulting Дмитро Касаткін.

Це вдарить по фінансах нафтових компаній, які вже зіткнулися з різким падінням прибутків. Так, "Лукойл" за підсумками першого півріччя 2025 року втратив половину прибутку — він становив 287 млрд рублів проти 590 млрд роком раніше. "

"Роснєфть", яка посідає перше місце за обсягами видобутку та експорту, відзвітувала про падіння прибутку втричі за січень-вересень — до 277 млрд рублів.

Нагадаємо:

22 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Компанія Gunvor хотіла, але не змогла купити закордонні активи "Лукойла": після того, як Мінфін США назвав компанію "кремлівською маріонеткою" і наголосив, що "ніколи" не схвалить угоду, компанія одразу відкликала свою пропозицію.

Американська компанія Exxon Mobil звернулася до міністерства нафти Іраку з пропозицією про купівлю контрольного пакета акцій російської компанії "Лукойл" у нафтовому родовищі Західна Курна-2.

Угорська компанія MOL повідомляла американським офіційним особам, що зацікавлена в покупці міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл".