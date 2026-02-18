Санкції та зміцнення рубля: у РФ впали темпи буріння нафтових свердловин

Російські виробники нафти знизили темпи буріння у 2025 році до найнижчого рівня за три роки, що погіршило перспективи зростання видобутку цьогоріч.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

У РФ пробурили близько 29 140 км виробничих свердловин торік, що на 3,4% менше, ніж у 2024 році.

Після досягнення рекордних темпів у перші місяці 2025 року активність почала сповільнюватися в червні та впала приблизно на 16% у грудні порівняно з попереднім роком.

Скорочення темпів буріння у другій половині року – це "раціональна реакція компаній на обвал прибутковості", сказав Геннадій Масаков, незалежний енергетичний експерт. Він вважає, що компанії перейшли в режим збереження коштів.

Уповільнення відбувається на тлі тиску російських виробників через зниження світових цін на нафту, більші знижки через посилення західних санкцій та зміцнення рубля, що зробило експорт менш прибутковим.

Видобуток у Росії, яка є фактичним лідером ОПЕК+ разом із Саудівською Аравією, вже падає два місяці поспіль через обмеження експорту. А зниження обсягів буріння може створити додатковий тиск, оскільки альянс визначає свої наступні кроки щодо політики пропозиції.

Ціна на російську нафту Urals, основну експортну марку, для цілей оподаткування знизилася в грудні до $39,18 за барель, що на 42% менше, ніж у січні.

Крім того, рубль зміцнився майже на чверть щодо долара США.

