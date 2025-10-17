Ціна золота оновила історичний максимум

У п'ятницю золото досягло нового максимуму, перевищивши 4300 доларів за унцію, і готувалося до найкращого тижня за останні 17 років.

Про це повідомляє Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,8% до 4359,31 долара за унцію станом на 06:15 за Гринвічем, після того як раніше досягло нового рекордного рівня в 4378,69 долар.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні підскочили на 1,6% до 4372,10 долара.

Ціна на золото в злитках зросла приблизно на 8,6% цього тижня і готується до найкращого тижня з вересня 2008 року, встановлюючи рекордний максимум на кожній сесії.

Спотове срібло подорожчало на 0,1% до 54,26 долара за унцію, готуючись до 8-відсоткового тижневого зростання.

Раніше на сесії ціни досягли рекордного максимуму в 54,35 долара, слідуючи за зростанням цін на золото і коротким стисненням на спотовому ринку.

"(Для золота, – ЕП) ціна 4500 доларів може стати ціллю, яка буде досягнута раніше, ніж очікувалося, але багато що може залежати від того, як довго триватимуть побоювання щодо торгівлі між США і Китаєм та закриття уряду на ринку", — сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Китай висунув нові звинувачення проти США у спричиненні паніки через контроль над рідкісними землями, відхиливши при цьому заклики скасувати обмеження на експорт.

Нагадаємо:

У понеділок 13 жовтня Спот-золото піднялося на 1,5% - до $4 078,05 за унцію.