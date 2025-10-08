Російські акції рекордно обвалилися після заяви МЗС РФ про руйнування відносин із США

Російський ринок акцій відреагував найсильнішим за три роки падінням на різкі заяви МЗС, яке дало зрозуміти, що сподівання на закінчення війни в Україні практично зникли.

Про це пише The Moscow Times.

У середу індекс Московської біржі опустився до позначки 2563,3 пункту — найнижчої з грудня минулого року, а в порівнянні із закриттям торгів у вівторок падав на 4,05% — рекордну величину з вересня 2022 року.

Акції "Газпрому" подешевшали на 4,1%, Сбербанку — на 4,9%, ВТБ — на 4,7%, "Роснефти" — на 2,5%.

Акції "Северсталі" втратили 4,9%, "Аерофлоту" — 5%, понад 5% - "Ростелеком", "Інтер РАО" і Магнітогорський металургійний комбінат. На 6,7% впали котирування "Мечела".

"Тиск на інвесторів продовжують чинити геополітичні фактори", ринок накрили "панічні продажі", зазначає директор зі стратегії "Фінама" Ярослав Кабаков.

Обвальне падіння почалося після заяв заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова. Він повідомив, що відносини з США "зруйновані до фундаменту", зустрічних кроків з боку Вашингтона Кремль не бачить, а імпульс після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці вичерпаний.

Напередодні правитель Росії Путін на зустрічі з генералами Генштабу повідомив, що завдання для них залишається попереднім — "забезпечити безумовне досягнення всіх цілей спеціальної військової операції".

Нагадаємо:

Індекс Мосбіржі падає п'ятий тиждень поспіль, а в порівнянні з лютим втратив вже більше 22%, або 1,3 трильйона рублів у перерахунку на капіталізацію.