Один із найбільших виробників серверів у Росії опинився на межі фінансового краху

Російський виробник електроніки "ПК Акваріус" за місяць отримав 16 позовів на суму понад 252 млн руб. через те, що перестав розраховуватися з контрагентами ще в січні 2025 року через великий касовий розрив.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на інформацію картотеки Арбітражних судів Москви.

У самій компанії назвали складнощі з виконанням платіжних зобов'язань тимчасовими та заявили про прагнення задовольнити усі юридично обґрунтовані вимоги в найближчому майбутньому.

Проте джерело на ринку електроніки в РФ розповіло, що проблеми в "Акваріуса" спостерігаються вже давно: до них призвели відсутність плану розвитку та достатніх навичок управління, а також охолодження економіки.

"Вільних грошей немає, нема чим платити: постачальникам, виробникам, замовникам. Вал заяв зростатиме, щоб спробувати в суді вирішити проблему кризи неплатежів", – сказав співрозмовник.

Позови збіглися зі зміною складу власників "Акваріуса" – джерело одного з російських видань пов'язувало це з високим борговим навантаженням та нестачею коштів на операційну діяльність у компанії.

"Акваріус" є власником виробничих майданчиків потужністю до 2,5 млн пристроїв на рік, випускаючи сервери, системи зберігання даних, комп'ютери, ноутбуки, планшети та іншу електроніку під власним брендом. До 2024 року "Акваріус" займав п'яту частку ринку обладнання, яке входить до реєстру російської радіоелектронної продукції Мінпромторгу РФ і може брати участь у держзамовленнях.

