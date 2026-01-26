Частину російських авіакомпаній паралізувало внаслідок збою

Ряд російських авіакомпаній обмежили реєстрацію пасажирів та продаж квитків через масштабний збій у системі.

Про це повідомляє російське видання The Bell.

Проблеми стосуються сайтів, колцентрів та кас із квитками. Росіяни не можуть придбати, обміняти або повернути квитки.

Також не працює автоматична реєстрація пасажирів та багажу: багато аеропортів перейшли на ручний режим обслуговування. Також повідомляється про можливі затримки, переноси або скасування рейсів.

"Ростех" заявив, що збій відбувся через перебої мережевої інфраструктури та проблеми з боку провайдера "Сирена-Тревел".

За оцінками Асоціації туристичних операторів, збій може повпливати на плани понад 20 тис пасажирів.

Читайте також: Як "розсипається" російська цивільна авіація

Нагадаємо:

Російські авіакомпанії розконсервовують старі літаки Ту, Іл та Ан та Boeing у через дефіцит авіатехніки у цивільній авіації.

Росавіація з 10 по 16 грудня 2025 року зафіксувала 10 інцидентів, пов'язаних з відмовами та несправностями двигунів.