Найбільший російський виробник міндобрив поскаржився в Лондон на банки ЄС: не платять

Російська "дочка" виробника добрив "Єврохім" у Високому суді Лондона звинуватила французький банк Société Générale і нідерландський ING Bank.

Про це пише видання The Moscow Times.

Звинувачення пов'язані з тим, що банки під приводом санкцій проти її засновника, одного з найбагатших людей у Росії Андрія Мельниченка, відмовляються заплатити $244 млн на адресу його компаній за гарантіями щодо будівництва заводу під Санкт-Петербургом.

Адвокат, який представляє групу "Єврохім" Джастін Фенвік, заявив у суді, що банки не надали жодних доказів того, що проєкт будівництва контролюється Мельниченком.

За його словами, ні російська "дочка" EuroChem, ні материнська компанія "Єврохім" (EuroChem Group) не підпадають під обмежувальні заходи. Він підкреслив, що структури належать незалежному трасту і не перебувають у власності або під контролем Мельниченка.

За словами адвоката Фенвіка, банки "стверджують, що не зобов'язані платити - ніколи". "За їхньою логікою, якщо вдасться протягнути до закінчення терміну дії, навіть попри подану вимогу, зобов'язання зникають, як дим", - стверджує юрист.

У письмових поясненнях Société Générale вказав, що виплата порушила б санкції Євросоюзу, а отже, була б незаконною, а "Єврохім" контролюється Мельниченком. Також Société Générale заявляє, що EuroChem зробив "прозору спробу" обійти санкції, перевідступивши право за боргом своїй материнській структурі вже після закінчення його терміну дії.

Попри запевнення EuroChem Group про наявність захисних механізмів, що унеможливлюють отримання вигоди Мельниченком від російського бізнесу, ці заходи, на думку банку, не поширюються на бізнес у Росії.

У своїй позиції ING також вказує, що компанії, пов'язані з Мельниченком і "Єврохімом", "мають зв'язки з російською армією та її незаконною війною на території України".

Крім того, ING вважає, що після введення санкцій структура володіння компанії стала ще більш непрозорою і являє собою заплутану офшорну мережу, кінцевий контроль над якою здійснюють два трасти, зареєстровані на Бермудських островах.

Нагадаємо:

"Єврохім" серед підприємств хімічної промисловості, які засновані або належать деяким з найбагатших людей Росії, постачають інгредієнти на заводи, які виробляють вибухівку, що використовується російськими військовими під час війни в Україні.