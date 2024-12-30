П’ять компаній, на яких тримається виробництво російської вибухівки – розслідування Reuters

Підприємства хімічної промисловості, засновані або належать деяким з найбагатших людей Росії, постачають інгредієнти на заводи, які виробляють вибухівку, що використовується московськими військовими під час війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство визначило п'ять хімічних компаній, в яких п'ять мільярдерів, що перебувають під санкціями Заходу, володіють частками, які забезпечили понад 75% ключових хімічних речовин, відправлених залізницею на деякі з найбільших російських заводів з виробництва вибухових речовин з початку війни до вересня цього року.

Йдеться про ЄвроХім, Уралхім, УГМК, Лукойл і Євраз, що пов'язані з відомими російськими мільярдерами, такими як, наприклад, Роман Абрамович, Вагіт Алєкперов чи Дмитро Мазепін.

Аналіз надає нові докази того, що стратегія Заходу щодо запровадження санкцій проти Росії як покарання за її вторгнення в Україну не змогла стримати її військове виробництво.

Хоча самі мільярдери перебувають під західними санкціями, їхні хімічні компанії здебільшого уникли значних фінансових санкцій або заборони на імпорт критично важливих товарів зі США чи Європейського Союзу.

Москва інвестує значні кошти у військове виробництво і прагне поповнити свої запаси боєприпасів. У 2024 році Росія виробила близько 2,4 мільйона артилерійських снарядів і імпортувала 3 мільйони з Північної Кореї, за словами представника СБУ.

Більшість продукції цих хімічних заводів - це цивільні продукти, такі як добрива, які є критично важливими для сільського господарства. Давня політика Заходу звільняє харчові продукти від санкцій, щоб запобігти голоду і дипломатичним ударам з боку країн, що розвиваються.