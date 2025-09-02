Морський експорт дизеля з Росії впав у серпні через атаки дронів

У серпні морські поставки російського дизельного пального і газойлю знизилися на 6% у місячному вимірі - до близько 3,1 млн тонн, оскільки українські атаки безпілотниками пошкодили виробничі потужності.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого місяця Україна посилила удари дронами по нафтопереробних заводах і нафтобазах у південній і центральній частинах Росії, здійснюючи атаки щоденно напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Росії Володимира Путіна.

У результаті, за підрахунками Reuters, щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу, було зупинено в серпні.

Завантаження дизеля і газойля в порту Новоросійськ на Чорному морі скоротилися на 12% порівняно з липнем - до 0,83 млн тонн, свідчать дані судноплавства.

Водночас експорт дизеля через балтійський порт Приморськ - головний російський хаб для поставок дизпалива з ультранизьким вмістом сірки (ULSD) - зріс на 5,4% у серпні до 1,33 млн тонн, оскільки основні постачальники завершили планові ремонти.

Найбільшими імпортерами російського дизеля і газойлю в серпні залишалися Туреччина і Бразилія. Серед інших великих покупців були Марокко, Туніс і Сенегал, за даними LSEG.

Нагадаємо:

Переробку нафти на Куйбишевському НПЗ у Росії, що належить компанії "Роснефть", було зупинено з 28 серпня після атак українських дронів, повідомили два джерела в галузі.