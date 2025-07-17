Индия найдет замену российской нефти - министр страны

Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти благодаря альтернативным источникам, если поставок из России коснутся вторичные санкции.

Пре это заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури, пишет Reuters.

Индия сможет справиться с любыми проблемами, связанными с импортом из РФ, путем поиска поставок из других стран.

Министр сообщил о появлении многих новых поставщиков на рынке, таких как Гаяна, а также о доступных предложениях от существующих производителей, включая Бразилию и Канаду.

"Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся", - сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели.

"Индия диверсифицировала источники поставок, и мы увеличили количество стран-поставщиков примерно с 27 до 40", - сказал Пури.

В январе-июне Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% всего импорта. Далее следуют Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США.

Объем импорта российской нефти в Индию в первом полугодии немного увеличился, при этом почти его половина пришлась на частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd и Nayara Energy.

В случае перебоев с поставками из России компания Indian Oil Corp вернется к прежней схеме поставок, действовавшей до украинского кризиса, когда доля российских поставок в Индию составляла менее 2%, сказал журналистам глава нефтепереработчика А.С. Сахни.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил, что введет санкции против покупателей российского экспорта, если Москва не достигнет перемирия с Киевом в течение 50 дней.