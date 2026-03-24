Нафта відреагувала на заперечення Іраном переговорів зі США

Ціни на нафту на 24 березня 2026 року

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо постачання після того, як Іран заперечив проведення переговорів зі Сполученими Штатами про припинення війни в затоці, суперечачи заяві президента США Дональда Трампа про те, що угоду можуть укласти найближчим часом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 4 долари, або на 4%, до 103,94 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 3,49 долара, або на 4%, до 91,62 долара.

У понеділок нафтові ф'ючерси впали більш ніж на 10% після того, як Трамп наказав на п'ять днів відкласти удари по іранських електростанціях, заявивши, що США провели переговори з неназваними іранськими посадовцями, які дали "важливі точки згоди".

"Відклавши на п'ять днів план ударів по іранських електростанціях, США фактично прибрали значну частину "військової премії" з ціни на нафту", — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

"Сьогоднішній помірний відскок — це лише спроба ринку знайти опору в нестабільній ситуації. Трейдери розуміють, що, хоча ракети поки поставлено на паузу, Ормузька протока все ще далека від безпечного маршруту".

Війна майже повністю зупинила перевезення близько п'ятої частини світових обсягів нафти та скрапленого природного газу через Ормузьку протоку. Водночас у понеділок через протоку пройшли два танкери, що прямували до Індії.

Тегеран відкинув твердження про контакти з Вашингтоном, назвавши це спробою маніпулювати фінансовими ринками, тоді як Корпус вартових ісламської революції заявив про удари по американських цілях і назвав слова Трампа "зношеними психологічними операціями".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "продуктивних" переговорів між сторонами.

Після цих заяв ціна на нафту Brent впала зі 113 доларів за барель до близько 100 доларів. Після реакції Ірану ф'ючерси на нафту знову почали зростати.

В Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що не ведуть переговорів зі Сполученими Штатами Америки.