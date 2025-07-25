Ціни на газ в Євросоюзі опустилися до тримісячного мінімуму

Ф’ючерсні ціни на природний газ на нідерландському TTF зранку в п’ятницю, 25 червня, опустилися нижче 32 євро/МВт-год.

Про це свідчать дані ICE, передає профільне видання ExPro.

Таким чином, ціни вперше за три місяці, з кінця квітня 2025 року, опустилися нижче 32 євро/МВт-год, досягнувши 31,92 євро/МВт-год, на 1,3% нижче, ніж попереднього дня.

Як пише видання, ціни на природний газ у Європі знижуються в останні дні на фоні низки причин.

По-перше, одним із головних факторів зниження цін є технічна торгівля.

По-друге, постачання газу з Норвегії відновлюються після завершення технічного обслуговування на родовищі Troll.

Крім того, очікується збільшення постачання LNG, протягом двох тижнів до європейських терміналів прибудуть 18 танкерів.

"Попит на газ для генерації електроенергії в Європі може зменшитися через зростання виробництва атомної та сонячної енергії, оскільки прогнозується тепла та безхмарна погода", - пише ExPro.

Закачування газу до європейських сховищ продовжується. Станом на 23 липня сховища заповнені на 66%.

Окремі країни, передусім Нідерланди, очікують можливого заповнення сховищ на 90% раніше 1 листопада. Проте, країни ЄС погодилися зробити ціль щодо заповнення сховищ більш гнучкою – відтепер ціль у 90% можна досягти з 1 жовтня по 1 грудня.

Нагадаємо:

У кінці червня ф’ючерсні ціни на природний газ на нідерландському TTF обвалилися на понад 12% – до 35,3 євро/МВт-год. За ніч ціни впали на 5 євро.