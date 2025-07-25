Цены на газ в Евросоюзе опустились до трехмесячного минимума

Фьючерсные цены на природный газ на нидерландском TTF утром в пятницу, 25 июня, опустились ниже 32 евро/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные ICE, передает профильное издание ExPro.

Таким образом, цены впервые за три месяца, с конца апреля 2025 года, опустились ниже 32 евро/МВт-ч, достигнув 31,92 евро/МВт-ч, на 1,3% ниже, чем в предыдущий день.

Как пишет издание, цены на природный газ в Европе снижаются в последние дни на фоне ряда причин.

Во-первых, одним из главных факторов снижения цен является техническая торговля.

Во-вторых, поставки газа из Норвегии возобновляются после завершения технического обслуживания на месторождении Troll.

Кроме того, ожидается увеличение поставок LNG, в течение двух недель к европейским терминалам прибудут 18 танкеров.

"Спрос на газ для генерации электроэнергии в Европе может уменьшиться из-за роста производства атомной и солнечной энергии, поскольку прогнозируется теплая и безоблачная погода", - пишет ExPro.

Закачка газа в европейские хранилища продолжается. По состоянию на 23 июля хранилища заполнены на 66%.

Отдельные страны, прежде всего Нидерланды, ожидают возможного заполнения хранилищ на 90% ранее 1 ноября. Однако, страны ЕС согласились сделать цель по заполнению хранилищ более гибкой - отныне цель в 90% можно достичь с 1 октября по 1 декабря.

Напомним:

В конце июня фьючерсные цены на природный газ на нидерландском TTF обвалились более чем на 12% - до 35,3 евро/МВт-ч. За ночь цены упали на 5 евро.