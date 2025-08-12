Нехватка запчастей: "АвтоВАЗ" не смог запустить массовое производство новой Lada

Массовое производство нового седана Lada Iskra начнется не раньше марта-апреля 2026 года.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на "5 колесо"

На данный момент приобрести "Искру" в дилерских центрах невозможно: продавцы ограничиваются ответами вроде "поступит в ближайшее время" или "немного подождите", избегая упоминания конкретных сроков поставки.

Официальные продажи модели стартовали 20 июля, однако статистика говорит сама за себя. По данным "Автостата", в июле в базе ГИБДД появилось лишь 21 зарегистрированное авто.

Из них 20 машин оформили на юридические лица - вероятно, это выставочные экземпляры для автосалонов, и только одна "Искра" стала собственностью частного владельца.

Причины переноса запуска серийного производства "АвтоВАЗ" официально не называет. Тем не менее эксперты, опрошенные "5 колесом", предполагают, что задержка связана с нехваткой деталей, перебоями в поставках электронных компонентов и проблемами логистики.

Напомним:

"АвтоВаз" с сентября сократит зарплаты работникам минимум на 20% из-за перевода завода в Тольятти на четырехдневную рабочую неделю и переходит на четырехдневную рабочую неделю.