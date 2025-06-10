У Петербурзі та області зник інтернет через дрони

Уночі та зранку 10 червня в Ленінградській області вимикали інтернет через атаку українських дронів.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомив губернатор Олександр Дрозденко, у кількох районах області тимчасово вимкнули інтернет і обмежили зв’язок.

Сили ППО, за його словами, збили кілька дронів у Тосненському, Ломоносовському та Гатчинському районах. Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано.

Водночас мешканці Санкт-Петербурга повідомляли про перебої в роботі мобільного інтернету та телефонного зв’язку.

Через активність БПЛА з п’ятої до восьмої ранку в аеропорту "Пулково" тимчасово зупинили прийом і відправлення літаків для "забезпечення безпеки польотів", — заявили в Росавіації.

Нагадаємо:

У Росії влада Калузької та Тульської областей почала штрафувати місцевих жителів і журналістів за публікацію в соцмережах фото і відео з прильотами українських безпілотників.

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