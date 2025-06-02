Авіакомпанія з ОАЕ може відмовитись від рейсів до Росії

Найбільший у світі далекомагістральний авіаперевізник Emirates може змінити маршрути до Росії після серії українських атак дронами на глибинні авіабази РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ця остання подія була трохи більш тривожною", — сказав президент компанії Тім Кларк. "Коли ситуація стане трохи гострішою, якщо можна так висловитися, ми переглянемо все це".

Emirates наразі не згортає рейси, але уважно стежить за безпековою ситуацією. Компанія має запасні плани, зокрема забезпечує літаки додатковим паливом для можливості повернення у разі потреби.

"Якщо з'являться будь-які ознаки проблем, ми виходимо з гри", — додав Кларк.

Водночас турецька Pegasus Airlines, що також продовжує польоти до Росії, щоденно перевіряє безпекові ризики. "Це щоденний, навіть щогодинний огляд", — зазначила генеральна директорка авіакомпанії Гуліз Озтюрк.

Зараз тільки кілька перевізників — зокрема Emirates і Pegasus — зберігають авіасполучення з Росією. Більшість компаній зі США, ЄС та інших країн припинили польоти після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.