Нафта впала нижче 76 доларів за барель
Після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки, ціна нафти почала опускатись і у середу 17 червня становила трохи більше 75 доларів за барель.
Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.
Так, у середу 17 червня ціна барелю нафти тримається на рівні 75,3 долара. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 78,3 долара за барель.
Загалом від минулого робочого дня, вівторка, – ціни впали на приблизно 1 долар.
У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.
"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.
Деталей угоди все ще не оприлюднено.
Нагадаємо:
Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.
США дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.