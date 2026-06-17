Нафта впала нижче 76 доларів за барель

Після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки, ціна нафти почала опускатись і у середу 17 червня становила трохи більше 75 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у середу 17 червня ціна барелю нафти тримається на рівні 75,3 долара. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 78,3 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня, вівторка, – ціни впали на приблизно 1 долар.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Деталей угоди все ще не оприлюднено.

Нагадаємо:

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.