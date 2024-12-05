Чехія виділить з держрезерву 330 тисяч тонн нафти через зупинку нафтопроводу "Дружба"

Уряд Чехії в середу схвалив можливість позики з держрезерву 330 тис. тонн нафти на адресу НПЗ Litvinov (розташований у Чехії, потужність 5,4 млн тонн на рік, належить Orlen Unipetrol) через вихід з ладу нафтопроводу "Дружба".

Про це написав голова управління державними резервами Чехії Павел Швагр (Pavel Svagr) у соцмережі X, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми стежимо за ситуацією, пропозиція на ринку палива стабільна і підстав для спекулятивного підвищення цін на ПММ немає. За необхідності ми також можемо випустити додаткові запаси", - зазначив він.

Швагр уточнив, що на поточний момент є запас нафти і нафтопродуктів на 86 днів, а відпускатимуть з резервів тільки в тому разі, якщо прокачування "Дружбою" не відновиться протягом наступних кількох днів.

Згідно з інформацією на сайті ORLEN Unipetrol, їй належить два НПЗ у Чехії (ще НПЗ Kralupy) і обидва вони забезпечуються, зокрема, нафтопроводом "Дружба", південна гілка якого закінчується на НПЗ Litvinov.

Також НПЗ під'єднані до нафтопроводу TAL, який йде з італійського Трієста в Німеччину, і нафтопроводу IKL. НПЗ можуть переробляти й нафту місцевих виробників, яку можна транспортувати як "Дружбою", так і в залізничних цистернах.

Нагадаємо:

4 грудня вранці Чехія перестала отримувати нафту нафтопроводом "Дружба", причини не називаються. У "Транснєфті" заявили, що російською територією труби нафту поставляють у штатному режимі.

Нафтопровід "Дружба" починається в Росії, далі йде в Білорусь і там розгалужується на північну і південну гілки. Південна гілка йде територією України, Словаччини, звідки йдуть відгалуження на Угорщину та Чехію.