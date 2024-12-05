Чехия выделит из госрезерва 330 тысяч тонн нефти из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Правительство Чехии в среду одобрило возможность займа из госрезерва 330 тыс. тонн нефти в адрес НПЗ Litvinov (расположен в Чехии, мощность 5,4 млн тонн в год, принадлежит Orlen Unipetrol) из-за выхода из строя нефтепровода "Дружба".

Об этом написал глава управления государственными резервами Чехии Павел Швагр (Pavel Svagr) в соцсети X, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы следим за ситуацией, предложение на рынке топлива стабильное и оснований для спекулятивного повышения цен на ГСМ нет. При необходимости мы также можем выпустить дополнительные запасы", - отметил он.

Швагр уточнил, что на текущий момент есть запас нефти и нефтепродуктов на 86 дней, а отпускать из резервов будут только в том случае, если прокачка "Дружбой" не возобновится в течение следующих нескольких дней.

Согласно информации на сайте ORLEN Unipetrol, ей принадлежит два НПЗ в Чехии (еще НПЗ Kralupy) и оба они снабжаются, в частности, нефтепроводом "Дружба", южная ветка которого заканчивается на НПЗ Litvinov.

Также НПЗ подключены к нефтепроводу TAL, который идет из итальянского Триеста в Германию, и нефтепроводу IKL. НПЗ могут перерабатывать и нефть местных производителей, которую можно транспортировать как по "Дружбе", так и в железнодорожных цистернах.

Напомним:

4 декабря утром Чехия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба", причины не называются. В "Транснефти" заявили, что по российской территории трубы нефть поставляют в штатном режиме.

Нефтепровод "Дружба" начинается в России, далее идет в Беларусь и там разветвляется на северную и южную ветки. Южная ветка идет по территории Украины, Словакии, откуда идут ответвления на Венгрию и Чехию.