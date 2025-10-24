Центробанк Росії знизив ключову ставку і погіршив прогноз щодо інфляції

Центробанк Росії знизив ключову ставку з 17% до 16,5% річних. Це мінімальний крок за час повномасштабної війни.

Про це пише The Moscow Times.

ЦБ вважав за краще або рухати ставку на кілька процентних пунктів, або зовсім не змінювати її.

Про свої подальші плани він не зміг сказати нічого певного: рішення "будуть прийматися залежно від стійкості уповільнення інфляції та динаміки інфляційних очікувань".

Поки що вони не сповільнюються, хоча і не зростають: "Стійкі показники поточного зростання цін істотно не змінилися і залишаються вище 4% в перерахунку на рік. Високими залишаються інфляційні очікування". У жовтні вони не змінилися – 12,6%.

Прогноз інфляції на цей рік підвищено з 6-7% до 6,5–7%.

Центробанк обіцяє підтримувати таку жорсткість своєї політики, яка необхідна для повернення інфляції до цільових 4%.

Для цього ключову ставку доведеться тримати вище, ніж передбачалося: в середньому 13-15% у 2026 році порівняно з липневим прогнозом 12-13%. Але навіть з урахуванням цього інфляція, за його прогнозом, знизиться до 4–5% у 2026 році.

Попередній прогноз був 4%, тепер ЦБ допускає, що не досягне мети щодо інфляції і в наступному році.

Облікова (ключова) ставка НБУ впливає на рівень ставок в економіці: чим вищою вона є, тим вищими стають ставки за кредитами та депозитами. Зокрема, від облікової ставки залежить розмір ставки за депозитними сертифікатами (у які можуть вкладатися банки) та кредитами рефінансування

Нагадаємо:

У вересні 2025 року Центробанк Росії знизив ключову ставку з 18% до 17% річних. Останній раз ставка була меншою (16%) наприкінці липня 2024 року, після чого ЦБ РФ підняв її до 18%, а потім довів до максимального з початку 2000-х років рівня 21%.