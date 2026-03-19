Зростання цін на пальне може додати 0,45% до річної інфляції – НБУ

Зростання цін на пальне в Україні, яке, ймовірно, продовжиться, може додати 0,45% до річної інфляції.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський під час пресбрифінгу.

"Маємо зростання цін на пальне на 12,5%. Скоріш за все, ця цифра збільшиться - до 16%. І внесок безпосередній в річну інфляцію (у разі закріпленні таких цін) буде близько 0,45% до річної інфляції", - зазначив він.

Лепушинський припускає, що продовження війни в Ірані, блокування Ормузької протоки може призвести до вищих показників інфляції на кінець цього року порівняно з тими, які НБУ закладав у січневий прогноз.

За словами Лепушинського, безпосередній вплив подій на Близькому Сході буде на торгівельний баланс, оскільки паливо, газ і, не менш важливо, добриво також на світових ринках дорожчають, що матиме вплив на імпорт.

"Якщо ціна на нафту закріпиться на рівні $80-100 за барель, вплив на збільшення імпорту буде в межах 1,5-3 млрд доларів. Але це в випадку, якщо ціни закріпляться і збережуться до кінця року", – розповів він.

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%, зокрема через вплив війни в Ірані на світові ціни на нафту.