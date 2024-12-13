Центробанк РФ фіксує скорочення надходження валюти в країну

В Росію надходить все менше валюти. Цим пояснюються проблеми рубля.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на опубліковану Центробанком попередню оцінку платіжного балансу.

Основне джерело валюти зараз - експорт, а він скорочується: $39,1 млрд у вересні, $36,6 млрд у жовтні і $32,2 млрд у листопаді. Імпорт же більш стабільний: $26,8, $27,5 млрд і $25,9 млрд відповідно. У результаті торговельний баланс - різниця між експортом та імпортом - скоротився майже вдвічі, з $12,4 млрд у вересні до $6,3 млрд у листопаді. Це мінімум із липня 2023 р., зазначають аналітики MMI.

Частково це пояснюється сезонними факторами: така картина характерна для осені. Якщо виключити сезонність, імпорт останніми місяцями залишався загалом стабільним, а експорт у листопаді знизився, оцінюють аналітики Райффайзенбанку. Їхній головний висновок - «збереження помірно-негативного тренду на зниження балансу товарів і послуг - з $11 млрд у березні до $6 млрд у листопаді», причому погіршення балансу відбувається переважно за рахунок скорочення експорту.

У аналітиків MMI виходять інші цифри - за стагнуючого експорту імпорт знову пішов угору, але той самий висновок: профіцит скорочується.

Росія ізольована від світових ринків капіталу, і профіцит у торгівлі товарами - основне джерело валюти в країні. З нього фінансується дефіцит у торгівлі послугами (зарубіжний туризм), погашення зовнішнього боргу, попит на іноземні активи з боку громадян і бізнесу, перераховують аналітики MMI і роблять висновок: $6 млрд на місяць недостатньо, щоб задовольнити весь цей попит на валюту, «країна не може дозволити собі такий обсяг імпорту».

До того ж плюси у торгівлі не обов'язково означають наявність відповідної суми валюти. Між продажем товару (і відображенням у статистиці) і надходженням коштів минає час, і ця різниця зростає (зокрема через листопадові санкції), суттєва частка валютної експортної виручки не повертається в Росію, а та частина, що заведена в країну, продається не одразу, зазначають аналітики Райффайзенбанку.

До того ж значна частина торгівлі тепер йде (принаймні формально) в рублях. У результаті, за даними Центробанку, у листопаді чисті продажі валюти 29 найбільшими експортерами виявилися мінімальними з липня 2023 р. Це багато в чому визначило листопадове ослаблення рубля, вважають аналітики Райффайзенбанку.

Аналітики MMI бачать два виходи: девальвація рубля з подальшим розгоном інфляції або затискання імпорту і зниження попиту на іноземні активи на користь рублевих за рахунок підвищення ключової ставки. «І це все відбувається за відносно дорогої нафти, зниження цін на яку через уповільнення Китаю, енергоперехід і політику США бачиться неминучим», - констатують вони.

Нагадаємо:

Ціни в РФ на чай, каву, тропічні фрукти та низку інших імпортних товарів зростуть на 10-20% у найближчі місяць-півтора через падіння рубля.