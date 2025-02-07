Центробанк Індії знизив облікову ставку вперше з 2020 року

Комітет з монетарної політики індіійського центробанку одноголосно проголосував за зниження облікової ставки на 25 базисних пунктів вперше за майже п'ять років.

Про це повідомляє Bloomberg.

З грудні 2024 року Індія отримала нового голову Центробанку Санджай Мальхотра. Під його керівництвом, регулятор вирішив послабити монетарну політику країни. Востаннє це відбувалось у 2020 році.

Цей крок був передбачений більшістю економістів. Малхотра зазначив, що менш обмежувальна політика стосується лише цього засідання і не обов'язково застосовуватиметься на наступних.

Комітет також вирішив продовжити нейтральну монетарну політику і зосередитися на досягненні інфляційної цілі.

Центральний банк запевнив, що він залишатиметься гнучким у наданні ліквідності. Він надав банкам більше часу для дотримання нового коефіцієнту покриття ліквідності.

Ринки були розчаровані залишенням монетарної політики без змін та відсутністю нових кроків щодо ліквідності. Дохідність 10-річних облігацій зросла на 5 базисних пунктів до 6,71%. Акції були волатильними, індекс NSE Nifty Index 50 знизився на 0,2%. Рупія зміцнилась відносно до долара.

Центральний банк прогнозує дещо швидше зростання ВВП і повільнішу інфляцію у фінансовому році, що починається 1 квітня.

Нагадаємо:

Індія скасувала імпортні мита на деякі компоненти, ключові для виробництва мобільних телефонів стимулюючи місцеве виробництво.