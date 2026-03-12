Краще китайські: Казахстан відмовився від російських турбін для ГРЕС

Казахстан відмовився від російських турбін для ГРЕС

Казахстан переглянув схему будівництва третього енергоблока на Екібастузькій ГРЕС-2 і відмовився від російських турбін і генераторів.

Про це пише The Moscow Times.

Новим постачальником обладнання стала китайська компанія Harbin Electric International.

За словами енергетичного аналітика Нурлана Жумагулова, це рішення дозволило значно знизити вартість проєкту.

Віце-міністр енергетики Сунгат Єсімханов повідомив, що ціна будівництва енергоблока скоротилася з 650 млрд до менше ніж 400 млрд тенге. Економія може перевищити 250 млрд тенге (близько $500 млн).

У 2024 році влада Казахстану розглядала розширення Екібастузької ГРЕС-2 з використанням російських технологій і із залученням пільгового кредиту з Росії. Однак фінансування не було надано, а терміни постачання обладнання почали зміщуватися.

Казахстан також віддав Китаю замість Росії контракти на будівництво двох АЕС.

Нагадаємо:

В уряді Казахстану повідомили, що три ТЕЦ у Кокшетау, Семеї та Усть-Каменогорську будуватимуть спільно з китайськими партнерами, а не з росіянами, як планувалося раніше.