Британська WH Smith вивчає можливість продажу свого підрозділу в Лондоні

Британський ритейлер WH Smith вивчає потенційні стратегічні варіанти для свого бізнесу у Великій Британії, обдумуючи продаж.

Про це заявила компанія в суботу після повідомлень у ЗМІ, передає Reuters.

Компанія вела таємні переговори про продаж всього свого британського підрозділу, який налічує понад 500 магазинів, вперше про це повідомила в суботу телекомпанія Sky News.

"WH Smith підтверджує, що вивчає потенційні стратегічні варіанти для цієї прибуткової і генеруючої грошові кошти частини групи, включаючи можливий продаж", – заявила компанія у відповідь на повідомлення.

Підрозділ WH Smith, що займається роздрібною торгівлею, є частиною більш прибуткового туристичного бізнесу компанії, який налічує близько 1200 магазинів у 32 країнах світу.

"Три чверті доходу групи і 85% її торгового прибутку надходить від туристичного бізнесу", - йдеться в повідомленні.