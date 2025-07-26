Британія й Австралія підписали 50-річний договір про будівництво ядерних підводних човнів

Велика Британія та Австралія підписали договір про посилення співпраці протягом наступних 50 років у рамках партнерства AUKUS щодо будівництва атомних підводних човнів.

Про це пише Reuters.

Документ підписали міністр оборони Австралії Річард Марлес та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Угода AUKUS, укладена між Австралією, Великою Британією та США у 2021 році, має на меті забезпечити Австралію атомними підводними човнами з наступного десятиліття, щоб протистояти амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Договір дозволить здійснювати всебічну співпрацю в галузі проєктування, будівництва, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації наших підводних човнів SSN-AUKUS", - йдеться в заяві.

Двосторонній договір стане основою для програм двох союзників у галузі підводних човнів і, як очікується, принесе Великій Британії до 20 мільярдів фунтів від експорту протягом наступних 25 років.

AUKUS є найбільшим оборонним проєктом Австралії за всю її історію. Канберра зобов'язалася витратити 368 мільярдів австралійських доларів протягом трьох десятиліть на цю програму.